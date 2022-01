“Svoltiamo” anche noi tifosi come ha fatto Vojvoda

Torna "Il Granata della Porta Accanto" la rubrica di Alessandro Costantino: "Storie come quella di Mergim ci confermano che tifare Toro sia una cosa un po' speciale e diversa, perché chi indossa quella maglia sa essere un po' speciale e diverso"

Meno nove dalla salvezza. L'anno scorso avremmo commentato così la vittoria sulla Samp, con uno sguardo ansioso alla classifica e il rapido calcolo dei punti mancanti per arrivare alla fatidica quota 40. Oggi per fortuna, il successo di Marassi ci proietta in una dimensione che negli ultimi due anni sembrava lontanissima dal poter essere raggiunta, immersi come eravamo nel gorgo della lotta con le unghie e con i denti per la salvezza. Non credo che questo Toro sia da Europa, almeno non quest'anno, ma confesso che è bello poter di nuovo guardare la classifica e pensare a quanti (pochi) punti ci separano da un posto in paradiso piuttosto che contare quanti passi ci separano dall'inferno.

Ma anche noi tifosi dobbiamo essere un po' come Vojvoda: come lui ha osservato Ansaldi e ne ha carpito i segreti innalzando il proprio livello di gioco, così noi dobbiamo pensare che il nostro profilo bassissimo non è una condanna perenne con la quale convivere giocoforza per sempre. Possiamo essere migliori anche noi. La sfiga, le tragedie, i presidenti truffaldini, gli arbitraggi avversi o i pali nelle finali non potranno per sempre costringerci a strozzare i nascenti entusiasmi o a soffocare gli abbozzi di ambizione. È ora che anche noi iniziamo a goderci le cose quando accadono, senza fasciarci la testa prima di tornare a batterla. C'è Juric, c'è un Toro che finalmente gioca da Toro, ci sono dei giocatori che stanno provando a fare qualcosa di diverso? Bene, stiamo con loro, diamogli fiducia, sosteniamoli e godiamoceli! Cosa farà Cairo (o peggio, cosa non farà…) non deve distogliere in questo momento il nostro pensiero positivo verso la squadra che finalmente ha intrapreso un cammino costruttivo e di grande crescita. La salvezza arriverà e tutto quello che la classifica ci porterà in più non potrà che essere fonte di soddisfazione e semina per la prossima stagione. Non voglio dire che dobbiamo abbassare la guardia e lasciare che il copione che ci viene proposto da sedici anni a questa parte sia quello solito, deludente come sempre, ma dico che per una volta non dobbiamo rovinarci il momento ed anzi dovremmo trarre forza da questi germogli di Toro per chiedere con ancora più vigore a chi ha in mano il Torino che ci meritiamo di più e di meglio. Ma se il cervello è sintonizzato, giustamente, sul domani, il cuore deve battere per l'oggi. In fondo si tifa per vivere momenti come quelli che abbiamo vissuto a Marassi o in casa con la Fiorentina. Non per fare i commercialisti o gli esperti di bilancio...