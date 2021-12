Il Toro e la crescita “infelice”

Quando una squadra dimostra un tasso di crescita simile, attorno ad essa dovrebbe esserci un entusiasmo pazzesco che invece non c'è...

Perché, di fronte a questi numeri, allora, parlare di "crescita infelice"? La mia provocazione in questo senso è legata al fatto che quando una squadra dimostra un tasso di crescita simile, attorno ad essa dovrebbe esserci un entusiasmo pazzesco che, francamente e con un certo dispiacere, va ammesso che invece non c'è. Non c'è semplicemente perché la società non è in grado di alimentarlo, né di sostenerlo. Juric è in "lotta" con Cairo per farsi ascoltare e supportare nelle strategie future ed i tifosi sono ormai da tempo quasi immemore in contestazione verso lo stesso Cairo perché incapace di far crescere davvero il Toro. Difficile in questo scenario in cui il presidente è inviso alla piazza (e non fa nulla per far cambiare idea alla gente) ed è in polemica col suo allenatore, di fatto, per gli stessi motivi, che i tifosi si possano godere appieno questo momento di riscatto sportivo del Torino. La paura di un coitus interruptus (già avvenuto più volte, di cui l'ultima proprio dopo la stagione dei 63 punti con Mazzarri) è talmente alta che abbatterebbe i bollenti spiriti anche ad un giovane con gli ormoni a palla! La probabilissima partenza di Belotti, la quasi inevitabile cessione di Bremer in estate per far quadrare i conti, l'addio già annunciato a Pobega e i nodi legati ai plurimilionari riscatti dei vari Mandragora, Brekalo, Pjaca e Praet sono nuvoloni neri sull'orizzonte neanche troppo lontano del cielo granata... Per far decollare il Toro di Juric occorrerebbe investire a occhio e croce una quarantina di milioni tra riscatti e nuovi acquisti, soldi che non ci sono e che il presidente si guarderà bene dall'anticipare (riprendendoseli poi come ha fatto in passato). In uno scenario simile in cui la società fa anche fatica a dare una qualche soddisfazione ai tifosi fuori dal campo non muovendo un dito su questioni che stanno a cuore ai tifosi come il Robaldo o il Filadelfia, è forse comprensibile capire la frustrazione di chi la crescita del Toro non riesce a godersela appieno perché ammantata da un velo di tristezza per un futuro che questo presidente non riesce proprio a far vedere più roseo di quanto è.