Toro: vincere non deve essere un tabù

La morte di Berlusconi, per trent'anni presidente del Milan e più recentemente proprietario del Monza portato in Serie A, ha rispolverato, tra i vari ricordi di chi lo ha frequentato, quello legato al suo rapporto con Urbano Cairo. Cairo è stato agli inizi della sua carriera un "delfino" di Berlusconi e, per sua stessa ammissione, ha confessato che il Cavaliere è stato un punto di riferimento per la sua parabola imprenditoriale. A parte la "discesa" in politica, il percorso di Cairo ha scimmiottato moltissimo quello di Berlusconi tanto che oggi Cairo è, di fatto, il principale protagonista dell'editoria italiana. Anche nel calcio Cairo ha seguito le orme del fondatore di Forza Italia rilevando il Torino dai lodisti e gestendolo per 18 anni senza però minimamente raggiungere gli strabilianti risultati che Berlusconi ha avuto col Milan e, in proporzione alla piazza, anche col Monza.

Il Milan di Berlusconi è stato vincente più in Europa che in Italia, ma ha comunque collezionato titoli a raffica dalla fine degli anni Ottanta al primo decennio del Duemila. Se c'era quindi un aggettivo che piaceva molto al Cavaliere per definirsi e per definire i risultati da lui raggiunti in ogni campo questo era sicuramente "vincente". Essere tifosi del Toro spesso genera un cortocircuito emotivo con il concetto di vincere: avendo questa atavica rivalità con la Juventus che basa tutta la propria filosofia sul vincere ad ogni costo ecco che, quasi per reazione, spesso il tifoso granata tesse l'elogio della "sconfitta onorevole", che sicuramente ha il suo fascino e i suoi valori etici positivi, ma che in ambito sportivo è pari solo al motto "l'importante è partecipare" di decoubertiniana memoria. Anch'io credo di serbare ricordi emotivamente più forti e orgogliosamente più "granata" per sconfitte tipo quella di Amsterdam o quella dello spareggio di Reggio Emilia col Perugia, così come ritengo che il capolavoro dell'epoca d'oro di Radice fu il campionato dei 50 punti (su 60…) che però non valse il bis dello scudetto dell'anno prima. L'epopea della storia granata basata su episodi tragici sia sportivamente che umanamente (Superga, Meroni, Ferrini) non deve però offuscare la nostra capacità di leggere la nostra gloriosa storia anche attraverso le vittorie (il Grande Torino, il Toro dei gemelli del gol, la Coppa Italia vinta contro Sguizzato -sì, il vero avversario fu lui, non la Roma): lo sport è competizione e la competizione ha come fine ultimo la vittoria. Possiamo discutere sul come ottenere questa vittoria (lealmente, con rispetto dell'avversario, con mezzi economici limitati, ecc.), ma non dovremmo mai mettere in dubbio l'idea che il Toro debba scendere in campo per vincere, che sia una partita, il campionato o una coppa.