Ferenc Puskas e i Mazzola

L’Ungheria di Szengeller, del portiere Toth e di Puskas è squadra forte, basata in pratica sulla Honved; non è ancora comunque l’ “Aranycsapat”, la squadra d’oro che il 25 novembre 1953 sconfiggerà 3-6 l’Inghilterra all’Empire Stadium di Wembley, riconfermando la propria superiorità al ritorno 7-1! in terra magiara.