La scintilla

Un torello finalmente Toro porta a casa una vittoria meritata contro un Sassuolo apatico ed in difficoltà. Ciò che conta di più è certamente il ritrovato spirito di squadra: tutti i calciatori scesi in campo hanno speso molte energie, sono rimasti concentrati e ciascuno ha aiutato l'altro. In una squadra la compattezza è molto più importante del modulo e ieri sera si è riaccesa la fiamma. Non siamo il Real, ma contro gli emiliani abbiamo costruito azioni interessanti e giocate tecnicamente discrete.

Il Sassuolo ci ha concesso spazi che vediamo raramente comunque ci sono stati miglioramenti.

L'atmosfera al campo è stata a dir poco anomala: dopo una contestazione di 15 minuti la curva ha ininterrottamente

invitato i nostri eroi a tirare fuori le palle espressione questa che sovente, se riferita ai calciatori granata, più che un'esortazione è una constatazione, risultava immotivata a fronte dell'impegno della squadra e del il gioco proposto.

Avrebbe avuto molto più senso contestarli dopo l'ennesimo derby giocato da imbelli, in ogni caso chi paga il biglietto, fuor di retorica, può dire e fare ciò vuole, importante è la genuinità. Anche intorno a me c'è, non sono in curva e non da ora, chi passa larga parte della partita ad insultare i nostri calciatori, contenti loro... Come chicca finale il gesto non proprio british dell'allenatore ha il sapore dello sfogo nervoso ed isterico. Juric fuori dal campo è molto ruvido, dalla

parolaccia facile, scostante, alcune sue interviste e la lite con Vagnati hanno fatto storia, comunque a me interessa di più ciò che combina in panchina come tecnico. Ridendoci sopra, si può dire che ormai i suoi discorsi su empatia ed amore tra squadra e tifoseria vanno di pari passo con quelli che potrei fare io con Belen... Indubbiamente le due vittorie consecutive unite alla coesione di squadra placano un pochino le ansie dei tifosi e non solo, l'augurio è che vengano accantonati tutta una serie di beghe inutili e fastidiose e si ritorni a tifare senza troppi retropensieri.

Ultima considerazione: perché di colpo fischiare continuamente Vanja? Il mio pensiero su di lui è noto ma non lo fischio, critico chi gli rinnova il contratto, essere un portiere modesto non è una colpa.

