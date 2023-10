La rabbia di Buongiorno

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy: "Il Toro sbanca Lecce con una prova gagliarda dal punto di vista temperamentale, ma tecnicamente ancora approssimativa"

Enrico Tardy Columnist

Il Toro sbanca Lecce con una prova gagliarda dal punto di vista temperamentale, ma tecnicamente ancora approssimativa. I tre punti rappresentano ossigeno puro in un periodo così delicato e offrono conforto a squadra e tifosi.

Vincere è una splendida medicina! Ascolto grandi dibattiti sulle due punte o sulla punta singola, non sono così tecnico da offrire risposte certe sull'argomento, quel che non può essere smentito è che il Toro ha un gioco lento, con degli esterni poco efficaci nell'uno contro uno e con pochi calciatori in grado di saltare l'uomo.

Quel che è sicuro è che prima del modulo occorre la concentrazione e la determinazione in mancanza delle quali dibattere di schemi è inutile. A tal proposito, osservando la partita dell'Inter, al di là della differente qualità dei singoli, ho visto gli esterni arrivare spesso sul fondo e soprattutto fare cross di buona qualità per non parlare dello svariare delle punte. Mi pare, che nel nostro piccolo, abbiamo ancora molta strada da percorrere per rendere efficace questo modulo, in particolare abbiamo necessità di alzare il livello tecnico attraverso il recupero di tutti i calciatori più dotati.

A Lecce è stata centrata la scelta dei "fedeli gladiatori" (ottimi Linetty e Gineitis), per il futuro ed in generale, occorre ricordare che le partite le sbloccano i più dotati. Sono stato felice di aver rivisto una squadra volitiva sul modello della gara con la Roma, il che sta a significare che il mister è riuscito a motivare e compattare il gruppo, ora però urge migliorare la qualità delle giocate e la velocità per apprezzare anche noi un discreto calcio.

Recuperare Vlasic e collocarlo nella posizione più consona, cercare di comporre la querelle della tripla "c" tra Juric, Ilic e Radonijc, dare una scrollata a Karamoh. Dobbiamo scendere dall'altalena di risultati e recuperare un'identità di gioco ad oggi ancora indefinita.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

