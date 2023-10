LEGGI ANCHE: All’ultimo respiro

Dato statistico di non scarso rilievo è il solo gol realizzato in tre gare casalinghe contro compagini scarsine. Il Toro gioca solennemente male rispetto alla rosa a disposizione. Ilic è irritante anche sui calci d'angolo, Vlasic anonimo, Lazaro poco incisivo, Sanabria chiaramente infastidito dall'arrivo di Zapata non viene schierato per ragioni intuibili ma non pubbliche, Radonjic è quello che è, apprezzo Tameze perché ci mette tanta buona volontà, ma come squadra qualcosa non funziona.

Ho l'impressione che il tecnico sia in confusione, quasi l'ampliamento della rosa lo avesse messo in difficoltà, e francamente non ho ancora capito che tipo di Toro abbia in testa. Non siamo più sistematicamente aggressivi, siamo slegati, con equivoci tattici evidenti tipo il duo Ilic-Ricci schierato insieme o Vlasic il cui ruolo maggiormente confacente non si capisce quale sia.

Il mister ad inizio campionato pareva perplesso percependo cose a noi non note, oggi mi pare poco lucido. Contro il Verona ho rivisto il Toro di Longo e Nicola, senza canovaccio, con il lancio a Zapata come unica idea. Non conosco i motivi di questa involuzione, certo è che accanto alle responsabilità del tecnico ci sono quelle dei calciatori che si devono dare una bella svegliata seguendo l'esempio di Buongiorno sempre entusiasta e motivato.

Ilic, ad esempio, è arrivato per una cifra significativa e continua a rimanere nel limbo di chi potrebbe essere un buon centrocampista ma dal primo giorno non è cresciuto di una virgola, anzi... Juric, buon tecnico fino ad oggi per risultati e gioco, sembra subire più che imporsi alla squadra e questo non va bene.

È da inizio campionato che aleggia sul Toro qualche incertezza caratteriale di troppo, mi auguro si riesca a trovare una decente continuità di gioco, diversamente altre gare come quelle contro Verona, Cagliari e Genoa, una volta sistemato il campo, porterebbero malumori.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

