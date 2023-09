Generale Zapata

A ciò si è aggiunto, cosa non di poco conto, un pizzico di buona sorte in occasione del palo di Cabral e del rigorino non concesso per il contrasto di Bellanova. Complessivamente si è trattato di una buona gara, con tutti i calciatori coinvolti e partecipi. Ottimo Tameze, discreti Seck e Bellanova (pericolose amnesie a parte), fondamentale Zapata.

L'apporto del centroavanti colombiano si rivela già essenziale: perché sa difendere palla perché fa convergere su di lui due uomini liberando spazi per gli inserimenti, perché ha un buon dribbling. Così facendo finalmente in area avversaria si sono visti più calciatori con la nostra casacca rispetto al solito. La poca presenza in area di rigore di centrocampisti o trequartisti aveva reso, non solo nell'ultimo periodo, il nostro gioco molto sterile in fase offensiva.

Questo modulo, con i due trequartisti, sembra essere quello meglio assimilato pur rimanendo di non facile riproposizione in ragione della scarsa attitudine alla copertura di Radonijc e Seck. Ritengo che molti calciatori della rosa possano fare meglio tecnicamente, nel controllo palla, nei passaggi, nelle scelte più tempestive e logiche, starà alla loro dedizione ed impegno riuscire a crescere. Staremo a vedere, per ora godiamoci questa salutare e positiva vittoria che rinvigorisce l'entusiasmo in vista del prossimo complicato ciclo di partite.

