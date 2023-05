Match ball

Ed eccoci giunti agli ultimi 90 minuti di questo campionato disputato dai nostri eroi secondo le loro possibilità che sia conference o no. Per cominciare via le frasi "siamo arbitri del nostro destino" o "dipende da noi" visto che ci hanno sempre portato una sfiga cosmica, di seguito incrociamo le dita e speriamo nelle seconde linee dell'Inter, nel timore di infortuni, nella Champions già conquistata ed in un Toro che giochi al meglio delle proprie possibilità. Le quote delle agenzia di scommesse (e loro ne sanno) ci vedono sfavoriti, il che non è un bel segnale, ma non è neppure il vangelo, dunque proveremo a smentire i valori in campo in attesa di quel che capiterà agli altri. A La Spezia la nostra migliore qualità tecnica è emersa contro una squadra senza identità e grinta che mi ha ricordato tanto il torello del maestro Giampaolo prima e del buon Nicola dopo che lì ne prese quattro.