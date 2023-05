Possesso Palla

La gara con i viola ha visto un torello imbrigliato combinare pochino, comunque quel tanto che ci ha consentito di evitare la sconfitta.La gara è stata a lungo bloccata, i nostri eroi non hanno più la fisicità dello scorso anno per aggredire gli avversari a vantaggio di una maggiore tecnica, purtroppo troppe volte il palleggio non mira alla porta avversaria bensì alla maglia sgargiante di Vanja. Se devo essere sincero trovo troppo frequente il riscorso al retropassaggio e mi piacerebbe osservare anche lo stesso Ilic più spesso con le spalle rivolte alla nostra porta invece che a quella avversaria. Detto questo il gol subito ha dimostrato che Schuurs è un buon centrale con ottimi piedi, ma con ancora molti limiti in marcatura e velocità, in grado di aspirare ad un club di discreto livello, ma non a quelli di primo livello.