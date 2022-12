Ancora infortuni…e il campionato si avvicina. Gineitis la sorpresa di gennaio?

Torna un nuovo appuntamento con "La scossa granata", la rubrica a cura di Michelangelo Suigo

Michelangelo Suigo

Alla notizia dell'ennesimo infortunio occorso a Pietro Pellegri, lo sconforto ci ha assalito. Oggi per i ragazzi di Juric si è tenuta una sessione tecnica al Fila, finalmente con il rientro di tutti i nazionali, ultimo il croato Vlasic, fresco di medaglia di bronzo ai mondiali. Terapie per lkhan e Aina, differenziato per Linetty Singo e Garbett. La tegola è stato il nuovo stop per Pellegri: lesione al bicipite femorale destro, da monitorare nei prossimi giorni. Un nuovo infortunio per il numero 11 granata, sfortunato e dai muscoli di cristallo.

Anche il possibile obiettivo di mercato Dennis Praet, impiegato con il contagocce al Leicester (solo 8 presenze per lui di cui appena 3 dal primo minuto), è uscito dal campo nel Boeing Day contro il Newcastle al 17' per un brutto colpo all'anca, ma sembra non sia nulla di grave.

La cosa intrigante, che ha scatenato i commenti sui social granata, è stata la scomparsa sul profilo Instagram del belga delle foto in maglia blu, con la conseguente ribalta di quelle con maglia del Toro. Di sicuro questa storia infinita sembra avere ancora una fine da scrivere, e ci auguriamo che sia in maglia granata a gennaio. Tante le altre voci di mercato, a cominciare da quelle su Lukic, per il quale la dirigenza sta tentando il rinnovo. Per proseguire poi con il sogno del Celtic Juranovic fino alle idee che portano a Mazzocchi, Martin o Vazquez, giovane e talentuoso esterno del Valencia. Ultimo test, prima di ricominciare con la Serie A, domani pomeriggio a Monza (calcio d'inizio alle 16), mentre la precedente amichevole pre natalizia con la Cremonese, a dispetto del risultato (0-0) ha regalato diverse occasioni per i granata, che tuttavia non sono riusciti a finalizzare. Buona prestazione di due giovanissimi: il centrocampista Gineitis e il fantasista Ciammaglichella. Facile immaginare che il ragazzo lituano del 2004, centrocampista centrale di 187 cm, sempre presente in Primavera e già autore di 4 goal, possa essere aggregato alla prima squadra. Sperando in qualche acquisto che rinforzi la mediana e l'attacco.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.