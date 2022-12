Ma quando torna il campionato?

Torna un nuovo appuntamento con la rubrica “La scossa granata”, a cura di Michelangelo Suigo

L’astinenza da Toro, quello vero, quello da campionato,inizia a farsi sentire. Il Mondiale, con la finale epica tra Argentina e Francia e quella per il terzo posto, vinta dalla Croazia del nostro Vlasic, non è servito a saziare la nostra fede, la nostra voglia di Toro. Ovviamente noi granata abbiamo tifato tutti per l’Argentina di Messi in finale. Ma ora stiamo tutti facendo il conto alla rovescia per il 4 gennaio, quando, finalmente, riprenderà la Serie A, al Grande Torino contro il Verona. Intanto proseguono le amichevoli: 1-1 in Spagna contro l’Almeria, acciuffati tanto per cambiare nel finale, in attesa delle altre due in Italia, con Cremonese e Monza.

Mentre attendiamo impazienti, i nostri occhi sono puntati sulle trattative di calciomercato. In questi ultimi giorni si sono registrati: un nuovo sondaggio del Napoli per Lukic,ma anche l’ipotesi scambio Kumbulla per il serbo,ipotizzato dalla Roma. O, ancora, la proposta per l’attacco di Shomurodov e l’ipotesi, molto avanzata, di uscita di Berisha, destinazione Salernitana.

Sul fronte infortuni, recuperato al 100% Schuurs, autore di una bella prestazione in Spagna, condita dal goal, mentre c’è cautela per Ricci ma si punta al recupero per Torino-Verona e tempi ancora lunghi per Aina: ancora un mese di stop per lui.

Infine, una buona notizia. Alessandro Buongiorno, difensore centrale cresciuto nel Toro convocato da Mancini per lo stage della nazionale italiana il 21 e il 22 dicembre.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

