Toro, buona la prima. Ora si fa sul serio (su tutti i fronti).

A chi allude? Di sicuro Doig non è più caldo come qualche giorno fa. Venendo a Schuurs, il prezzo potrebbe essere fissato a 40 milioni. Quindi uno tra Ricci o Schuurs, con l'opzione Singo, per fare cassa e fare il mercato in entrata. Vedremo. I nomi sono sempre quelli: a partire dalla trequarti, dove sembra difficile Miranchuk, possibile Messias e c'è fiducia per Vlasic. Un nome che gira è anche quello di Roberto Pereyra, giocatore argentino che avrebbe manifestato il suo gradimento per i granata e che ha messo per ora in stand-by la possibilità di trasferirsi in Turchia. Sul fronte infermeria da segnalare nel bollettino infortuni il trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Karamoh, per il quale nell'entourage granata c'è fiducia su un suo rientro abbastanza spedito, e il trauma elongativo al polpaccio sinistro per Linetty. Per Djidji prevista una settimana di terapie. Radonjic ha invece saltato la Feralpisalò per un piccolo fastidio al soleo sinistro e Tuttosport ci ha montato un caso prospettando un mese di stop. Peccato che ieri Rado si è allenato in gruppo. Forse sarebbe il caso di essere un pò prudenti prima di sparare prognosi che poi si rivelano clamorose bufale.