Toro: ora serve l’ambizione

Torna al successo il Toro, che sconfigge l'Udinese di misura e la sorpassa al 7° posto. Bella vittoria, meritatissima, con gol di Karamoh, inaspettatamente nell'undici di partenza. Aina, Miranchuk e Shuurs super, Ricci sontuoso, Sanabria prezioso. Il gol di Karamoh (sul filo del fuorigioco - ma per una volta in gioco!) è arrivato dopo un possesso palla ininterrotto, durato due minuti, con ben 36 passaggi consecutivi che hanno coinvolto tutti i giocatori del Toro in campo, Milinkovic-Savic compreso. Certo, si potrebbe sostenere che, con maggiore lucidità si poteva raddoppiare mettendo in sicurezza prima il match, tuttavia penso che possiamo rallegrarci, perché i ragazzi di Juric hanno dato il massimo e regalato bel gioco e occasioni. Bene ha fatto il mister a far rifiatare Vlasic, reduce da un ottimo mondiale che non gli ha però consentito di recuperare nulla ed era parso appannato nelle ultime uscite. Va anche considerato che alcuni tra i calciatori più forti, come il croato o Miranchuk, vengono da stagioni in cui giocavano poco, quindi è fisiologico che possano verificarsi cali di continuità. Questa la super sintesi della gara di domenica al Grande Torino. Ora, a diciassette partite dalla fine del campionato, è ora di darsi un obiettivo: ambizione è la parola d'ordine. Sia chiaro, il settimo posto temporaneo non vale niente per l’Europa, che deve essere conquistata con continuità e fatica. Peraltro non sarebbe nemmeno utile a raggiungere l'agognato obiettivo, se l’Inter non si dovesse aggiudicarsi la Coppa Italia, liberando uno slot. Vale però come crescita di squadra, come fiducia, come mentalità. Che, ci auguriamo, rimanga, anche all'interno. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina (pessima prestazione granata), Juric ha detto a Mediaset. "Mi dispiace che escano fuori notizie che non sono vere su liti con Davide Vagnati, non ci sono mai state polemiche con lui perché su certe cose non decide. Abbiamo perso un grande giocatore sostituendolo con uno che deve e può crescere col tempo, Ilic, che è un 2001. Esci indebolito, perdi un pezzo forte come Lukic, il nostro miglior giocatore. Poi magari si rivela meglio ma la mia critica è che così ci ritroviamo in situazioni di svantaggio difficili da gestire bene".