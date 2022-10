Urgente, ma proprio urgente, la Scossa Granata

Forse ci eravamo illusi all’inizio della stagione, complice il calendario favorevole. Ma chi segue la rubrica ricorderà che non abbiamo mai mancato di evidenziare le lacune di questa squadra. Però contro la Juve probabilmente peggiore degli ultimi 20 anni ci aspettavamo tutt’altro Toro. Invece siamo riusciti nell’operazione, tipica da crocerossine granata, di resuscitarli, addirittura in casa nostra. Questa volta, oltre ai soliti problemi (non segniamo, abbiamo un centrocampo “leggero” e senza cambi, sulle fasce non sfondiamo…) c’è da riconoscere che, evidentemente, anche mister Juric ha mandato in campo una squadra senza un minimo di cattiveria agonistica. Per di più ha tenuto in panca Vojvoda, che è il migliore esterno in rosa e ha mandato in campo di nuovo Miranchuck, quando è palese quanto stia facendo fatica (rigore in movimento mangiato a parte, è lento e mai decisivo). Pellegri, anche se acciaccato, avrebbe potuto almeno essere un punto di riferimento là davanti e Zima avrebbe aggiunto centimetri (preziosi vista l’altezza degli avversari - vedi il goal subito) al posto di un Djidji non sempre impeccabile.