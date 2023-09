Eroi granata

Un nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi

We Don't Need Another Hero

Tina Turner (1985) – Capitol Records

Aunty Entity, la regina crudele di un regno di disperati nel cuore del deserto postapocalittico, la coprotagonista del film Mad Max-Oltre la sfera del tuono, ha il volto di Tina Turner, una che, anche quando non recitava, era comunque una regina. Riesce a trasmettere al suo personaggio la grinta disperata che la contraddistingue, regalando un'interpretazione memorabile a uno dei classici della fantascienza anni Ottanta. E poi c'è un brano in quel film, anzi il brano trainante della colonna sonora, quel We Don't Need Another Hero che, una volta sentito, non ti esce più dalla testa. Il rock questa volta tocca un grande tema: la repulsione per il mito dell'eroe ammantato di retorica in favore di un semplice desiderio d'amore, di una normalità che sfugga all'orrore per quel breve attimo che è l'esistenza umana, il breve tragitto che ci porrà inevitabilmente di fronte alla domanda definitiva (La nostra storia brillerà come una luce o finirà nel buio?, si chiede il testo della canzone).

La frase iconica Sfortunata la terra che ha bisogno di eroi, scritta da Bertolt Brecht nella Vita di Galileo, viene reinterpretata dalla voce graffiante di Tina, acconciata e abbigliata, per l'occasione, in salsa cyberpunk con colossali orecchini postatomici, e diventa la scossa elettrica che ci rianima, come il fulmine che dava la vita alla creatura del dottor Frankenstein. Per noi del Toro, il messaggio della canzone andrebbe però ribaltato: mai, come in questo momento, in casa granata è forte il bisogno di eroi. Un'esigenza evidente. E' violento il desiderio di imbattersi in quei personaggi che fanno volare con le loro imprese, eroi nei quali i bambini possono riconoscersi e che permettono ai grandi di ritornare bambini. Zapata è uno che ha tutto per diventare un eroe granata.