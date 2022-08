Il mio mito è Joe Shlabotnik: elogio degli antieroi

Il mondo dei Peanuts è quel capolavoro di analisi psicologica a fumetti che per cinquant'anni ha disegnato paure, sogni e ambizioni di tutti noi, attraverso meravigliosi, umanissimi (anche nel caso del bracchetto Snoopy) personaggi.

Charlie Brown, il protagonista, è l'eroe romantico per eccellenza: sognatore, sfortunato e idealista e per questo bersagliato dai cinici, dagli sciocchi e dai cattivi.

Il baseball è probabilmente la sua passione più grande: capitano della più scalcinata squadra che si sia mai vista, spicca, oltre che per l'abnegazione, per essere il più scarso tra tutti e la vittima dei crudeli sfottò dei compagni.

Joe inanella continue figuracce, ma Charlie non demorde, gli è fedele; arriva al punto di andarlo a vedere anche nelle vesti di allenatore, nell'unica partita prima dell'esonero.

Quando finalmente i due si incontrano, Shlabotnik è sul predellino del pullman che lo porterà lontano dal paese in cui gli era capitato di allenare in occasione di quell'unico, disastroso match, e Charlie gli porge la palla che ha recuperato dopo un fuoricampo, perché gliela autografi.

A quel punto Joe fa l'unica cosa sensata in un momento come quello, cioè firma e piange, sbaffando tutto d'inchiostro.

In realtà quel giocatore penoso si dimostra un uomo, che si commuove per la gloria effimera che lo sport gli ha dato e per il gesto affettuoso di un piccolo tifoso che si rifiuta di vederne l'assoluta mediocrità.