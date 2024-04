Patchwork granata

Torna "Lasciarci le penne": " La storia si ripete. Invariabile. Da anni. Che cos'altro vuoi inventarti? Per scrivere il pezzo di questa settimana non occorreranno parole nuove; basterà un patchwork di headline passati per parlare del presente"

Marco P.L. Bernardi Columnist 12 aprile 2024 (modifica il 12 aprile 2024 | 22:01)

Empoli 3-Torino 2. Il pietrone spinto faticosamente quasi in cima alla montagna è rotolato tristemente a valle e il tempo per riportarlo in vetta scarseggia. La storia si ripete. Invariabile. Da anni. Che cos'altro vuoi inventarti? Per scrivere il pezzo di questa settimana non mi occorreranno parole nuove; basterà che mi serva dei titoli della mia rubrica, di articoli scritti mesi o anni fa (tra parentesi le date d'uscita): un patchwork di headline per parlare del presente. Si ritorna al punto di partenza, come in un estenuante gioco dell'oca. L'illusione è tutto ciò che resta. Come in una di quelle strane coperte multicolori fatte di vecchi ritagli di stoffa, sforbiciate di vecchi pezzi compongono la delusione di oggi.

LEGGIANCHE: Derby a tinte granata: la classifica

Dopo i consueti Yo-Yo emozionali sulle montagne russe granata (20 gennaio 2023), che ci hanno portato a dibatterci fino all'inizio di questo aprile in un susseguirsi di cadute e timidi rilanci, siamo nuovamente precipitati. Dopo esserci ripetuti nel corso dell'intera stagione Proviamo a crederci, hai visto mai… (24 febbraio 2023), A volte ritornano: il fantasma del gol allo scadere (16 settembre 2022) ci butta definitivamente a terra, al termine di una gara a tratti dominata, rincorsa e dilapidata, decretando la probabile fine dei residui sogni. Passano i giorni di gloria. E se lo dice il Boss… (04 novembre 2022), ma anche senza scomodare Bruce Springsteen abbiamo avuto troppe riprove, diventati appuntamenti annuali insopportabili. Tra noia e tentazione di mollare (03 febbraio 2023), a dibatterci tra rimpianti e frustrazione.

LEGGI ANCHE: Un annuario del calcio futuro

Come ogni anno, è calato implacabile il Sipario! (21 aprile 2023). Il campionato è praticamente finito, morto prematuramente a sette domeniche dal termine a meno di colpi di scena imprevedibili, lasciandoci dietro l'angolo a capo chino, obbligati ad assistere allo sprint degli altri e alle finali delle varie coppe, quelle che, tanto per cambiare, noi non disputeremo: Che cosa può esserci di peggio di perdere una finale al novantesimo? Non giocarla (09 giugno 2023). Siamo proprio Prigionieri di un loop temporale (06 gennaio 2023), uno scherzo crudele trasformato in ricorrenza al sapor di scoramento. A farci chiedere per l'ennesima volta Che cos’è mai questo Toro? (20 ottobre 2023), nonostante gli sforzi di Zapata, Buongiorno ed altri Eroi granata (08 settembre 2023) che qualche bel sogno ce lo hanno regalato. E ora il derby, ultimo obiettivo, ultima speranza: a volte Basta battere qualcosa di bianconero per capire che domani è un altro giorno (28 ottobre 2022). Il resto è silenzio (21 ottobre 2022).

LEGGI ANCHE: Le armi segrete del Toro, da fare invidia a goldrake

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.