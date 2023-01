Yo-Yo emozionali sulle montagne russe granata

Il cantante e autore Stefano D'Orazio, uno con la voce un po' alla Vasco Rossi e un po' alla Jovanotti, proponeva dotte variazioni sul tema del titolo: raccontava dei suoi giri su e giù per il paese, poi degli sbalzi d'umore che lo facevano sentire su e poi giù e infine di quella volta in cui si era chiuso in ascensore con una ragazza e aveva cominciato ad andare su e giù. A quel punto il pubblico cominciava a darsi di gomito, a scambiarsi occhiate maliziose e compiaciute e il gioco era fatto, perché d'estate più la canzoncina di turno è disimpegnata e birichina, più piace.