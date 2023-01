In disaccordo con mister Juric

La seconda: Juric ha affermato di non essere deluso, ma non era esagerato avere qualche aspettativa in più visto il bel Toro dell’amichevole di Monza, anche se le situazioni erano ovviamente diverse. Solo cinque tiri prodotti (tre nello specchio, due fuori), contro gli otto totali effettuati dal Verona, sono un po’ pochini se si gioca in casa contro una squadra reduce da dieci ko consecutivi, e il giudizio sulla prestazione non sarebbe cambiato anche in caso di vittoria “sporca” ottenuta nel finale (cosa che, comunque, al Torino accade troppo raramente). Se Juric non è deluso, significa che non ha una grande opinione della rosa attuale e che di conseguenza è convinto di non avere le armi per competere appieno per la zona Europa. Sarebbe bello se in questo mercato gli venissero fornite, per completare la squadra e anche per mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità.