Juric e l’idea di un ciclo alla Ventura

Al netto delle asperità caratteriali di tutti, ci sono i presupposti per progettare un ciclo duraturo come quello dell'allenatore genovese, ma con risultati anche migliori

Non vincere una partita come quella col Bologna sarebbe stata un’impresa al contrario. Invece il Torino è riuscito a non buttarsi via pur senza negarsi il solito finale di sofferenza e sono arrivati tre punti meritatissimi. La vittoria contro la squadra di Mihajlovic è stata un fedele specchio di ciò che di buono e di meno buono ha offerto il Torino fin qui, almeno nelle partite in casa. Il buono è la spiccata propensione al dominio del gioco, da ottenere soffocando l’avversario con gli uno contro uno a tutto campo e il recupero palla in zone offensive che facilita la creazione di occasioni da rete. Il meno buono è la difficoltà nel concretizzare la mole di gioco che si crea, una difficoltà che si traduce spesso e volentieri in qualche brivido di troppo nei minuti finali e, di conseguenza, in una classifica che ad oggi è meno esaltante di quel che potrebbe.