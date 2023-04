La comunicazione di Juric

Da diversi mesi il tecnico mette in evidenza le carenze della rosa che ha a disposizione. L’ultimo caso prima della gara contro la Salernitana

Ivan Juric è sicuramente una persona vera; è schietto, diretto e senza filtri. Quello che pensa e che sente lo dice; come lo vediamo davanti ai microfoni, così è anche sul campo. Questo ha diversi lati positivi ma, a nostro avviso, anche qualche effetto negativo. Vero che il principale criterio per giudicare un allenatore è ciò che esprime la sua squadra sul campo, ma in realtà - come avranno già provato a dirgli in moltissimi - qualche piccola accortezza comunicativa delle volte servirebbe. Questo perché i calciatori che allena non sono delle isole, ma hanno sempre lo smartphone in mano.

Da diversi mesi il tecnico mette in evidenza le carenze della rosa che ha a disposizione. L’ultimo caso prima della gara contro la Salernitana. “Dia, Piatek e Candreva della Salernitana non sono un attacco inferiore al nostro”, ha detto. Al netto del fatto che può aver ragione, un allenatore non dovrebbe sminuire i suoi giocatori, ma concentrarsi sul farli rendere al 100% delle proprie capacità e forse qualcosina in più. In questa stagione lui ci sta riuscendo solo a tratti.

Juric, che tutto è meno che stupido, lo sa; difatti, sia prima che durante la partita contro i campani si è speso per la prima volta in una sincera e probabilmente fondata autocritica. Cosa apprezzabilissima sempre, ma forse non è opportuno far passare il messaggio che a nove partite dal termine sia già il momento di tracciare i bilanci. Una comunicazione del genere da parte della guida tecnica, insieme alla mancanza di veri obiettivi di classifica e al fatto che diversi giocatori hanno il futuro incerto, forma un mix che può portare a un approccio al match negativo da parte della squadra come quello visto contro la Salernitana. Dal Torino e dal suo tecnico ci attendiamo quindi una pronta reazione che scacci via l’atmosfera da fine campionato che si respira.