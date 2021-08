Quindici giorni per ribaltare il Toro

Per evitare sofferenze in quindici giorni serve fare quello che non si è fatto nei due mesi precedenti

Tutto è bene quel che finisce bene? Stavolta no, non è così. La sudatissima vittoria ai rigori contro una buona squadra di Serie B come la Cremonese non può far passare in secondo piano la negativa prestazione del Torino, troppo brutta anche tenendo in considerazione la scusante degli infortuni. “Sono preoccupato”, dice Juric, e il tecnico non può non esserlo se si pensa che tra una settimana arriva l’Atalanta. La gara di Ferragosto deve essere interpretata come un campanello d'allarme. La squadra è sempre la stessa che ha terminato il campionato al 17° posto, con l’aggiunta del solo Pjaca in più, uno che non brilla per continuità, e impoverita di due giocatori comunque importanti come Sirigu e Nkoulou. Era inimmaginabile che bastasse cambiare allenatore per risolvere tutti i problemi: il gruppo è povero di qualità e di tempra morale, al suo interno sono tanti i giocatori che al Torino non hanno più nulla da dare.