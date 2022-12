“Capitano tutte a me”, Pellegri può avere la tentazione di pensarlo ma se potessimo parlargli gli diremmo: piangersi addosso è inutile, si rialza la testa e si guarda avanti. Anzitutto perché a ben vedere questo è il primo vero infortunio da quando era al Torino (gli altri erano stati traumi, fastidi per vecchie cicatrici o semplici affaticamenti di routine). Dopodichè Pietro ha 21 anni, tutta una carriera davanti e la fiducia del Torino, che ha investito convintamente su di lui su indicazione del suo mentore Juric. Chi pensa che la scommessa sia persa deve stare attento a non pronunciarsi prima del tempo. Pellegri ha un potenziale evidente e importante. Non lo diciamo noi, ma persone ben più autorevoli come Juric, Maldini che vide in lui un talento potenzialmente da Milan, o il Monaco che investì moltissimi milioni per prenderlo quando era un ragazzino. Ma ora occorre fare di tutto e di più perché questo potenziale non rimanga inesplorato. Dunque, riprovaci ancora Pietro: e buon 2023.