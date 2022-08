Uniti nelle difficoltà

Non era facile per Adopo ritrovarsi buttato dentro in un ruolo non suo, alla prima da titolare in Serie A. Non era facile per Linetty essere chiamato a non far rimpiangere il perno della squadra dopo essere stato accantonato tante volte. Non era facile per Miranchuk essere subito determinante con due giorni di allenamento coi compagni. Non era facile per Segre entrare fuori ruolo sapendo di essere praticamente già stato ceduto. Non era facile per Djidji giocare la prima partita del post-Bremer da difensore centrale, dove ha sempre fatto fatica. E non era facile, per tutta la squadra, presentarsi in campo come ha fatto poche ore dopo che l’uomo indicato come leader e simbolo del nuovo corso aveva clamorosamente tirato i remi in barca.