Il nostro Fila

Torna l'appuntamento con Lettere alla Redazione: "L’aver visto bambini con la maglia granata stringere amicizia e giocare assieme mi fa avere la speranza che l’unicità di essere del Toro possa essere ancora vissuta"

Era da tanto, come molti fratelli e sorelle granata, che non entravo al Fila. Ero presente all’inaugurazione nel 2017 e negli anni sono riuscito a seguire qualche allenamento. Tuttavia, quando il 25 pomeriggio sono venuto per ammirare i trofei del Grande Torino ho per la prima volta percepito qualcosa di diverso. La libertà di poter entrare tranquillamente nel cortile, accompagnato dal moncone della curva storica, accolto dai pennoni con scolpiti quei nomi gloriosi, il vedere tanti tifosi vivere finalmente quel pezzo di storia, l’encomiabile staff della Fondazione Stadio Filadelfia che distribuiva gadget, tutto questo ha generato in me, e non credo di essere l’unico, una sensazione quasi mistica. Ho sentito sia l’essenza di un passato importante, la nostra Storia, sia quel senso di famiglia che giace latente sotto la pelle della tifoseria, ma che ancora c’è. Proprio qui voglio arrivare: il Toro ha ancora una massa sociale a cui basta poco per infiammarsi, per percepirsi come un unico cuore pulsante. Il girare nella tribuna, il rivedere la bella mostra curata da Cinzia Botto, ovviamente l’occasione di contemplare dal vivo le coppe, sapendo che quei cimeli a pochi centimetri da me erano stati sollevati dalle mani di capitan Valentino, sono circostanze che non dovrebbero essere così episodiche e distanti nel tempo.