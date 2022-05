Luciano Castellini: colpo di reni in un cielo granata

Lettere alla Redazione / "Il calcio si evolve. Molti di noi conservano, nel cassetto dei ricordi, belli, indelebili, i voli e le parate di Luciano Castellini"

Oggi tocca a Gianni Ponta, 64 anni, chimico in pensione, con -finalmente- tempo libero per seguire il nostro Torino. Ne è tifoso dal 26 marzo 1972, dal derby indimenticabile della punizione di Sala e della rete di "Cotenna" Agroppi. Fede trasmessa dallo zio Ezio, che vide giocare il Grande Torino. Era a Genova nella mitica partita giocata in 10 nel secondo tempo, per il ritorno anticipato a Vercelli di Ferraris II.

Oggi va di moda la costruzione dal basso. Ma c'è stato un tempo in cui il portiere, che valeva mezza squadra, prima di tutto parava. Volava da un palo all'altro, salvava gol fatti quando l'attaccante avversario era già pronto ad esultare e regalava a noi ragazzi, giovani tifosi, un sogno ad occhi aperti, fino alla prossima domenica. "Esce Castellini, abbranca in presa e si accinge al rinvio", quante volte la prosa stringata di Sandro Ciotti ce lo ha raccontato alla radio.

Nei suoi primi anni al Torino, di nero vestito, "Ciano", Giaguaro, ma per molti l'acrobata, insieme a Paolino e Claudio ha cominciato a farci sperare di vincere. Di nuovo. Era vestito di nero a Genova, in quella dolce serata d'estate in cui parò due rigori a Rivera e Ferrini poté regalare la Coppa Italia ad Orfeo Pianelli. Era vestito di nero, colore che ne esaltava lo stile e la corporatura agile e possente, nel derby della primavera '75, in cui riuscì a parare due conclusioni a colpo sicuro dei bianconeri Anastasi e Damiani. E, terminato il tuffo, seduto a terra, con un sorriso muoveva le mani ad incitare i compagni della difesa. Chi lo ha osservato in allenamento al vecchio Filadelfia, ne conserva un ricordo indelebile, che probabilmente nella nostra storia ultra-centenaria sta su uno scaffale ideale con Aldo Olivieri e Lido Vieri.