Le multe salate di Pianelli

Torna l’appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: si parla di un presidente che ha scritto pagine di storia

Pianelli guidò il Torino dal 1963 al 1982. Più che come un imprenditore si comportò come un padre che trattava gli atleti alla stregua di figli cui fosse troppo legato per non volerli vedere performare al meglio delle proprie possibilità. È grazie a Pianelli se talenti come Hitchens, Meroni, Ferrini, Pulici e Claudio Sala hanno potuto scendere in campo con la maglia granata. Con l'arrivo di Gigi Radice, sempre per intercessione di Pianelli, il Toro vinse lo scudetto il 16 maggio 1976, il settimo dopo il Toro dei Campionissimi. La squadra in questione poteva contare gente del calibro di Graziani, Castellini, Patrizio Sala, Mozzini, Salvadori, Pecci, Zaccarelli.