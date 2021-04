Le vieux diable Guglielmo Gabetto

Torna la rubrica di Stefano Budicin: "Come mai ci riferiamo a Guglielmo Gabetto quando diciamo le vieux diable?"

Il suo percorso agonistico con i granata gli fa guadagnare il soprannome "Gabe". Le sue reti, spesso ai limiti delle possibilità umane per come vengono realizzate, gli valgono l'appellativo di "Santa Rita dei goleador". Abile, veloce, scattante come un atleta olimpico, Gabetto è cinque volte Campione d'Italia ed è uno dei più prolifici bomber del calcio italiano. Vederlo giocare i derby è una meraviglia, perché è in quei momenti che Gabe si accende e dà il meglio di sé. A fine carriera si pensa che abbia stretto un patto con il demonio. Siamo nel 1949 e Gabetto non mostra segni di cedimento. Corre come sempre, schiva, scatta, si concede impensabili acrobazie. Per questo la gente lo chiama anche le vieux diable, appellativo scherzoso che muove dalla sorpresa di vedere un giocatore veterano come lui capace ancora di simili atletismi. Gabetto stesso non vuole saperne di mollare. Al punto che se non fosse stato per il disastro di Superga, il Gabe avrebbe potuto continuare per qualche anno ancora.