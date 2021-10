Rampanti: “Belotti, un silenzio assordante. Derby, non c’era una punta Primavera?”

Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus

“Mi fa venire in mente che c’è e permane una grande differenza tra le due società, a tutti i livelli, e anche per le piccole cose che poi in realtà tanto piccole non sono. Penso ad esempio al fatto che la Primavera gioca a Biella. La lontananza impedisce all’allenatore della prima squadra di andare a vedere le partite dal vivo e questo fa sì che manchi la conoscenza dei giocatori. Siamo sicuri che in Primavera non ci fosse un attaccante in grado di fare il quarto d’ora finale del derby? Penso che non sia così strano che una squadra di Serie A, se ridotta all’osso in un reparto, chiami dei Primavera. Il fatto che la Primavera giochi distante porta diverse conseguenze spiacevoli e questo è solo un esempio. Più ci penso e più non capisco il motivo per cui la Primavera non possa giocare al Filadelfia, specie se ripenso a quanto accadeva ai miei tempi”.