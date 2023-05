Rampanti: “Chi ha sottovalutato i giocatori del Torino è stato smentito”

“Vlasic non lo discuto dal punto di vista tecnico, ma da quello mentale. Non ha avuto continuità da questo punto di vista a seguito del Mondiale. Quando e se riuscirà a mantenersi sempre sullo stesso livello, allora sarà un giocatore veramente interessante. Permettimi però di dirti che le opinioni sui singoli me le terrei per la prossima settimana, a campionato finito faremo una disamina completa”.

“Vero, è un argomento che ho sempre cavalcato e quindi bravo Juric a smentirmi. Deve aver fatto tesoro di errori passati, oppure ha trovato qualche aggiustamento. Certamente i risultati migliori sono arrivati quando ha avuto tutti i giocatori migliori a disposizione. Non dimenticare che durante il campionato, spesso sono mancati giocatori importanti. E poi, quando un giocatore torna da un infortunio, gli serve qualche tempo per tornare al top. Ora quasi tutti i giocatori sono a disposizione e stanno bene, dunque i risultati sono in crescendo. Ti dirò che è quasi un peccato che il campionato finisca adesso”.

“Le motivazioni sono fondamentali, secondo me. L’Inter credo avrà la testa soprattutto alla finale di Champions League. L’allenatore cercherà di far ruotare le forze perché non può rischiare infortuni per giocatori di prima fascia, dunque mi aspetto che i nerazzurri facciano giocare le seconde linee. Però le loro seconde linee cercheranno di fare di tutto per mettersi in evidenza e magari avere spazio nella finale. In certe situazioni sono più pericolose le seconde linee che le prime. Quindi il Torino sicuramente non avrà vita facile. Chi pensa che l’Inter lascerà i tre punti sul piatto, sbaglia di grosso. Quindi ci vorrà il Torino di La Spezia, sapendo che di fronte non ci sarà lo Spezia, ma l’Inter”.