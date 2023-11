Rampanti: “Gemello e Gineitis, due pesi e due misure nei giudizi: perché?”

“Nel mio ultimo intervento dissi che sarebbe stato meglio se per il Torino non ci fosse stata la sosta, pensando soprattutto a Zapata, un giocatore che ha bisogno di ritmo e di continuità di minutaggio. E infatti, si è visto questo; elementi con questa struttura fisica hanno bisogno di giocare spesso. Inoltre, quando una squadra va bene, è un danno se il cammino si interrompe. Nel calcio le cose funzionano così”.

“Il Bologna ha confermato di avere qualche giocatore veramente interessante, come Zirkzee, e anche qualche giovane interessante come Calafiori e Fabbian. Hanno un direttore sportivo che probabilmente è il migliore che ci sia sulla piazza, Sartori; non appare mai, come al Chievo e all’Atalanta, ma è lui che fa le fortune delle società dove lavora. Lui è sempre stato un talent scout eccezionale. E l’ho sempre ammirato perché dove è andato ha lasciato sempre il segno. Anche a Bologna si sta confermando. È il direttore più forte che ci sia in Italia”.