Rampanti: “La qualità di Ilic fa la differenza. Juric mi ha sorpreso”

Come è andato il duello Buongiorno-Lukaku?

“Fino al gol, Alessandro lo ha marcato benissimo. Poi Lukaku è uno a cui basta una palla per fare la differenza ed è stato così. Detto questo, se Buongiorno rimane su questi livelli, come ha dimostrato già l’anno passato, un posto in Nazionale se lo meriterà eccome”.

Pur di trovare il pareggio, Juric ha inserito tutte le punte in campo. Come giudichi questa mossa?

“Vero che era una situazione particolare, con un risultato da recuperare, però chissà, in prospettiva potrebbe fare dei ragionamenti diversi rispetto al solito modulo. Sicuramente la rosa a disposizione gli permette di giocare con più punte. Vedere però tutti questi giocatori offensivi in campo è stata una sorpresa”.

Ci sono altri giocatori che vedi in crescita?

“Bellanova mi sta piacendo, all’inizio era titubante, ora sta prendendo le misure al suo ruolo. Poi Ilic ha sempre il piede delicato, bellissima la pennellata con i giri giusti sul gol di Zapata. Si guarda sempre a chi segna, ma bisogna dare il giusto merito anche a chi mette la palla in quel modo, fabbricando di fatto la palla gol”.

Rodriguez ha annullato Dybala. E’ a scadenza di contratto, temi che il Toro lo possa perdere?

“Il 4 ottobre l’associazione ex Calciatori Granata premierà Buongiorno e Dellavalle. Nella votazione della giuria degli ex calciatori, Rodriguez dopo Buongiorno è stato il secondo più votato per il rendimento della scorsa stagione. Quest’anno si sta confermando sempre sugli stessi livelli. Credo che la società sappia queste cose e ne tenga conto”.

Adesso c’è la partita di Roma contro la Lazio. Hai sensazioni positive?

“Il Torino si trova meglio fuori casa, e la Lazio non mi sembra abbia lo stesso rendimento dell’anno passato. Hanno sicuramente perso tanto con la partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Sono due squadre che, secondo me, al momento si equivalgono e il Torino la può anche portare via questa gara, come successo nello scorso campionato. La Lazio è un po’ in crisi e i granata possono approfittarne”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.