Rampanti: “Portiere, Bremer e Belotti: tre nodi importanti per Vagnati”

Serino analizza così i temi più caldi del momento del Torino dopo la vittoria con l'Empoli

“Due gol sono stati rigori, ma non è mai facile e scontato segnarli. Bisogna avere personalità e bisogna essere bravi nel calciare. Lui ha dimostrato entrambe le cose. Si tratta di un giocatore che se andrà via sarà difficilmente sostituibile. Domenica nell’Empoli ho visto Pinamonti, che potrebbe essere uno dei papabili. Buon giocatore, ma la differenza di caratura con Belotti per ora si vede tutta. Come quella con Pellegri e Sanabria. Se andasse via il Gallo sarebbe un bel problema. Pellegri, secondo me, non ha sfruttato al meglio l’opportunità di partire titolare con Belotti in panchina. Ricordiamoci che è anche da questo finale di stagione che il Torino sta cercando di capire le mosse di mercato da fare e proprio per questo le opportunità che ci sono vanno sfruttate. Insomma, se va via Belotti, il direttore sportivo avrà una bella gatta da pelare per l’attacco”.