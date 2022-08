Rampanti: “Radonjic e Schuurs? Li peseremo meglio contro le squadre top”

Serino analizza così il suo punto di vista su alcuni dei temi caldi in casa Torino

Gianluca Sartori

Come in ogni martedì mattina su Toro News è il momento dell’appuntamento con “Parola al Mister” di Serino Rampanti. Così l’ex calciatore e allenatore granata sintetizza il suo punto di vista su alcuni dei temi caldi in casa Toro.

Serino, che valore dai a questo primo posto momentaneo?

“Partire bene vuol dire essere a metà dell’opera, dice qualcuno. Io ricordo quello che successe nel 1971-1972 quando vincemmo la prima giornata a Mantova. Quel risultato ci dette molta convinzione. Puoi immaginare che convinzione e che autostima danno questi risultati ad allenatore, giocatori, società. Indipendentemente dal fatto che il Torino abbia giocato con due neopromosse (e anche con la Lazio), è una base da cui partire che conforta i tifosi e dà convinzione ai giocatori, ponendo buoni presupposti per fare bene”.

Radonjic è sugli scudi. Che dici di questo giocatore?

“Mi piace parecchio ma per pesarlo veramente bisogna aspettare le prestazioni che farà contro le squadre di alta classifica. Lui è stato eccezionale contro Monza e Cremonese. Vedremo contro avversari di più alto livello. In ogni caso il discorso relativo alla convinzione e all’entusiasmo vale anche per questi giocatori arrivati da poco, i risultati buoni aiutano a inserirsi più in fretta sia in squadra che in città. Quindi io vedo solo effetti collaterali positivi”.

Schuurs, all’esordio, ti ha convinto?

“Mi è parso bravo, come bravo è stato Buongiorno. Non mi piace dare attenzioni solo all’olandese perché ha il nome straniero, trovo anche giusto parlare di quanto sta facendo bene il giocatore cresciuto nel Toro, anche se Schuurs pare sicuramente un buon giocatore. Anche qui, però, bisogna avere equilibrio e non dare giudizi definitivi. L’Atalanta sarà sicuramente un test probante per avere le idee più chiare”.

Lukic ancora in panchina, ti ha sorpreso questa scelta?

“Juric ha preso una posizione e sta avendo ragione perché Linetty da buon soldatino sta rispondendo bene. Mi chiedo ancora che convenienza c’è nel tenere un giocatore che resta di malavoglia e da cui si può ottenere del denaro. L’allenatore facendo questa scelta ha fatto un assist alla società nel senso che ha dimostrato che la squadra ne può fare a meno; quindi, ora la società può scegliere liberamente cosa fare. Se un giocatore non sta bene in una società o in un gruppo, se manifesta questi problemi, una società seria ne deve prendere le distanze. Juric ha dimostrato serietà. E sta facendo un gran bel lavoro”.

A proposito. A fine stagione dicesti che secondo te c’erano problemi tra Juric e la società e che non ti saresti sorpreso in caso di divorzio. I fatti ti stanno smentendo…

“Quando io dico le cose, le dico con spirito costruttivo. Per esempio, quando dissi che tenere fuori Singo era autolesionismo, cosa è poi successo? Singo ha giocato sempre. A volte noi solleviamo dei dubbi e poi arrivano le risposte. Semplicemente mi pongo delle domande cercando di contribuire nel nostro piccolo a un dibattito costruttivo”.