Rampanti: “Riscatti Toro? Punterei più su Miranchuk che su Vlasic”

Della situazione attuale parliamo con Serino Rampanti nel nuovo appuntamento con “Parola al Mister”

Gianluca Sartori

Il Torino non ripete l'impresa di Coppa Italia a San Siro e viene sconfitto in campionato per 1-0 dal Milan: di questo e di altri temi parliamo con Serino Rampanti, nella nuova puntata di “Parola al Mister” su Toro News.

Serino, a San Siro un’altra sconfitta per 1-0 contro una big. Sempre lo stesso film?

“Il Torino ha giocato molto bene, la differenza la fa l’avere un attaccante da doppia cifra o meno. I numeri definiscono quanto il Torino faccia fatica a fare gol. Serve qualcuno che sappia concretizzare la grande mole di lavoro che fa la squadra. Sanabria è un giocatore di manovra che non ha mai fatto tanti gol, speravano evidentemente nelle potenzialità di Pellegri, ma lui si è confermato davvero troppo fragile muscolarmente. Sono troppi gli infortuni che ha e dunque si è dimostrato purtroppo non affidabile da questo punto di vista, lo dico con dispiacere. Ha grandi qualità che però devono essere supportate da un fisico adeguato, altrimenti diventa un problema. I guai di Pellegri stanno pesando parecchio perché l’allenatore ci puntava molto”.

Adopo e Gineitis in campo dal primo minuto. Come giudichi la mossa di Juric?

“Mi ha fatto molto piacere l’inserimento dei due giovani. Sono una coppia che a mio modo di vedere funziona anche come caratteristiche. Uno con struttura fisica, l’altro con inserimento. Aver fatto esordire un diciottenne è cosa rara e in questo senso mi piace sempre di più, spero continui così. Tutti e due mi sono piaciuti molto. Continuerei a puntare su di loro, ma Juric sta gestendo bene le forze. Alterna tutti e chi viene chiamato in causa raramente delude sul piano della prestazione, anche se poi i risultati possono non arrivare”.

Cairo ha offerto un rinnovo di contratto a Juric. Ma il tecnico ha preso tempo. Come interpreti la situazione?

“Non può pensare di trascinare per molto tempo, penso che se il Torino gli ha offerto un prolungamento lui deve dare una risposta in breve tempo perché il club deve programmare il futuro. Io considero Juric un ottimo allenatore, ma non è che può continuare a dire che ha poca qualità. Alla lunga questo delegittima i giocatori che ha a disposizione. Se io fossi un giocatore, non mi piacerebbe sentire un allenatore che parla così. Lo reputo un ottimo allenatore, ma in questo senso lui sbaglia”.

Juric ha detto apertamente che si aspetta di più da Vlasic rispetto a quello che sta offrendo ora. Come la pensi?

“Sta deludendo abbastanza, è tornato scarico dopo i Mondiali. Comincio a essere perplesso relativamente al suo riscatto. Non sono invece perplesso riguardo a Miranchuk. Su di lui invece ci scommetterei”.

Torino-Cremonese tra una settimana: cosa ti aspetti?

“La Cremonese è una squadra che in Coppa Italia ha eliminato Napoli e Roma fuori casa. Contro le squadre ultime in classifica, inoltre, il Torino non ha un grande ruolino di marcia. Spero che il passato sia servito di lezione e che la Cremonese venga affrontata nel modo giusto. Altrimenti potrebbe esserci un’altra grande delusione”.