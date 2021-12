Rampanti: “Torino-Bologna: Juric batte Mihajlovic 6-1 6-1”

Il Torino supera il Bologna al termine di una partita dominata e si prepara per gli ultimi impegni del 2021 partendo dal match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Di questo e di altro parliamo con Serino Rampanti, nel nuovo appuntamento del...

Gianluca Sartori

Serino, ti è piaciuto il Toro visto col Bologna?

“Mi è piaciuto tantissimo. Il risultato è stato bugiardo, nel senso che nulla ci sarebbe stato da dire la vittoria fosse stata con due o tre reti di scarto. Alla base di tutto c’è stato il duello tra allenatori, che è stato stravinto nettamente da Juric con il risultato di 6-1 6-1 usando una metafora tennistica. Il tecnico ha studiato perfettamente la partita individuando molto bene i singoli giocatori del Bologna da pressare con più intensità mentre il suo collega dall’altra parte ha rinunciato troppo a cuor leggero a giocatori come Orsolini e Sansone, gente che è sempre difficile da tenere fuori. La sintesi di tutto è stato un divario tecnico sul campo che è stato ben più largo di quanto dica il risultato finale. Un plauso a Juric anche per come ha pungolato Sanabria, che ne aveva bisogno e che ha dato la risposta giusta”.

Cosa pensi delle prospettive di questa squadra alla luce di quanto si è visto?

“Va detto che una prestazione simile è stata fatta senza giocatori come Ansaldi, Mandragora e Belotti. Confermo, come detto la scorsa settimana, che non so se ad oggi terminare nella parte sinistra della classifica sia un obiettivo pienamente nelle corde della squadra, ma sicuramente si può fare ancora meglio di quanto fatto finora se la squadra manterrà condizione fisica e motivazioni. In questo dovrà essere bravo l’allenatore”.

Cosa pensi delle esternazioni di Juric nei confronti della società?

“Penso che, come pungola i giocatori, lui pungola anche la società in pubblico per ottenere il massimo. Lo fa a fin di bene. Lui cerca di dare input forti con modi che possono anche dare fastidio al presidente. Se però sul campo si vedono partite come quella contro il Bologna, l’avrà vinta Juric”.

Contro il Bologna è stato fondamentale Lukic, cosa pensi dei suoi progressi?

“Spesso gli ho rimproverato poca personalità e la tendenza a rifugiarsi nel passaggio orizzontale, evitando giocate a rischio. Ma sicuramente col Bologna ha fatto una grande partita. Sta acquisendo sempre più sicurezza e mi fa piacere. Se continua così sarò costretto a cambiare idea”.

L’altro centrocampista, Pobega, si conferma un giocatore forte di partita in partita. Ma è solo in prestito…

“Il Torino deve assolutamente cercare di fare qualcosa per tenerlo, magari studiando una strategia ad ampio raggio che comprenda altri giocatori. Certo, è difficile, dipende anche dal futuro di Kessié. Però qualcosa va fatto e direi che sarebbe opportuno iniziare a muoversi già nelle prossime settimane”.

Infine, come giudichi la crescita della Primavera, che ieri ha vinto a Firenze ed è seconda in classifica?

“Sono molto contento, come sai ho un legame particolare con la Primavera. Bisogna fare i complimenti a Coppitelli che, lo ricordo, è stato portato al Toro da Massimo Bava. Ho letto che ha ricevuto un riconoscimento di recente. Mi fa piacere per lui e sarei molto curioso se, quando sarà per lui possibile, dicesse in pubblico la sua versione dei fatti sulla cessione di Lucca. Per avere un giudizio sulla questione bisogna sapere bene come è andata. E il calcio è pieno di storie di giocatori che chiedono di andare via perché trovano poco spazio e poi esplodono altrove”.