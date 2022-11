Rampanti: “Toro, hai visto la Roma? Fare i bravi ragazzi nel calcio non paga”

“L’arbitro è stato bravo perché è riuscito a reagire a proteste e scorrettezze dei giocatori della Roma fino ai minuti finali, poi secondo me ha mollato un pochino. Così le proteste e le scorrettezze, sia dei giocatori che dell’allenatore, hanno avuto effetto. Ci sono momenti in una gara dove essere bravi ragazzi non paga. Paga, invece, comportarsi come hanno fatto loro. Sono riusciti ad acciuffare un pareggio perché hanno messo la partita su quel piano, oltre ad essere favoriti dall’ingresso di Dybala, giocatore di un’altra categoria. Ci sono momenti in cui i giocatori devono capire che devono far notare all’arbitro che certe cose non vanno bene. A un certo punto bisogna diventare più cattivi agonisticamente, reggere sul piano nervoso e farsi sentire con l’arbitro per farsi rispettare. Col Milan, se ti ricordi, avevo sottolineato che era stato bravo Juric a protestare. Così facendo secondo me ha contribuito alla vittoria, perché ha fatto venire dei dubbi all’arbitro. Sono giochi psicologici che nei finali di gara contano molto. Mourinho lo sa bene”.