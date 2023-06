Rampanti: “Toro, in difesa Buongiorno è più insostituibile di Schuurs”

“Tra i portieri possiamo parlare solo di lui, perchè gli altri non li abbiamo visti. Si può dire che rispetto agli anni passati mi sembra migliorato. Mi rendo anche conto, visto un episodio successo contro l’Inter, quello quando va a controllare la palla con l’esterno del piede e per poco non fa una frittata, che ha questo modo di essere un po’ guascone che ha fatto sì che arrivasse in Serie A un po’ in ritardo. Era titolare della nazionale serba Under 20. All’arrivo in Italia ha fatto dei flop inizialmente fino a quando ha trovato Juric che gli ha dato piena fiducia. Per il gioco che vuole questo allenatore, un portiere che tratta la palla come lui è congeniale. E’ fra i pali principalmente per questo motivo, poi, valutando gli altri portieri della Serie A, ce ne sono 4-5 più bravi, per il resto è nella media. Non ho preconcetti su di lui. Se l’è cavata come tanti altri. In tanti volevano Cragno al posto suo, ma Cragno è passato al Monza che lo ha pagato bene per poi non giocare. Voto 6”.