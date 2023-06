Rampanti: “Toro, Ricci e Ilic sono il futuro ma che peccato perdere Adopo”

Vojvoda? “Giocatore diverso da Singo, non ha le sue prospettive ma quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo. La sua miglior qualità? Sa giocare su entrambe le fasce. Si esprime però meglio a sinistra perché da lì riesce a proporre buoni palloni, che siano filtranti o cross, rientrando sul piede destro. Voto 6”

Lazaro? “Classico giocatore in prestito che arriva da una grande squadra e che, secondo me, non trova grandi motivazioni. Partito titolare e poi infortunatosi, sarebbe stato un giocatore interessante se avesse potuto giocare di più ma evidentemente Juric, credo a ragione, ha dato più spazio a giocatori di proprietà. Voto 6”

Aina? “Tanti infortuni, è quasi ingiudicabile per questo campionato. Quando è in forma riesce a essere ficcante. Per qualità fisiche e tecniche è un giocatore che in Serie A può dire la sua, lo farà da qualche altra parte visto che gli scade il contratto. Lo salutiamo con simpatia. Voto 6”

Bayeye? “Non giudicabile, certo che in quella partita a Milano mi era piaciuto molto… poi non lo abbiamo praticamente più visto. Voto ng”

Ricci? “Uno di quei giocatori più migliorati nel Toro. Era già bravo quando è arrivato, ma partita dopo partita è cresciuto ed è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Ha visione di gioco, precisione nei passaggi, senso della posizione, sa dialogare con i compagni, ha personalità e quindi è un centrocampista completo. Non è velocissimo di gambe ma lo è di pensiero. Maturando prenderà ancora più possesso delle proprie capacità e mi aspetto migliori anche sotto il punto di vista realizzativo, quando magari si allenerà di più nel tiro da fuori area. Voto 7.5”

Ilic?“Un giocatore con magnifica tecnica, ha un piede sinistro delicato. Ha visione di gioco e con Miranchuk tra i giocatori della rosa attuale è tra coloro che rischiano di più la giocata, nel senso che cerca più di altri il pallone filtrante per i compagni. E’ da ammirare il giocatore che si assume questi rischi, perché ha personalità. Ilic ne ha e ha dimostrato anche di saper tirare bene da fuori area. Lo reputo un giocatore di grande avvenire. Bene ha fatto il Torino a prenderlo anche perché potenzialmente può acquisire sempre più valore. Voto 7.5”

Linetty? “Si è rivelato un giocatore molto utile. Apprezzato dalla critica e dai tifosi perché affidabile. L’allenatore lo ha premiato per continuità e abnegazione nel contrastare gli avversari e nell’aiutare i compagni. Nel sapersi sempre gestire ed essere sempre presente quando chiamato in causa. Per questo credo che sia benvoluto sia dai compagni che dall’allenatore. Un ragazzo serio che sarebbe apprezzato da qualsiasi allenatore. Un gran bel soldatino. Voto 6.5”

Gineitis?“Nelle poche apparizioni mi è sembrato molto interessante, ultimamente l’ho visto anche con la Primavera nella semifinale contro la Fiorentina. Un grande peccato quell’eliminazione perché reputavo i granata più forti dei viola. Gineitis è un giocatore ben strutturato che quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo. Sa anche tirare da fuori area, cosa che ha fatto contro la Fiorentina. Un giocatore, secondo me, di sicuro avvenire, sa stare in campo e sa contrastare. Voto 6”

Adopo? “Mi era piaciuto molto quando è stato impiegato. Si è visto molto poco ed è stato un vero peccato perché lo giudico un giocatore veramente interessante; ha grande struttura fisica, quindi atleticamente è una forza della natura, molto forte nei contrasti ma ha anche visione di gioco. Per me è un peccato che se ne vada. Voto 7 per quelle volte che l’ho visto giocare”

Vieira?“Non giudicabile, solo due presenze”.