Che ne sarà di noi

Enrico Tardy

Ritornare sui 90' minuti osceni di venerdì è esercizio da evitare come una calca di covidosi, dunque passo oltre.

Il problema è: oltre dove? Il Toro di questa stagione ha un modulo di gioco, schemi e calciatori che seguono l'allenatore, certo è che 4 punti nelle ultime 8 gare, delle quali quattro con Udinese, Bologna, Venezia e Genoa, lasciano perplessi, per non soffermarsi sui soli 7 gol in trasferta, penso un record mondiale... L'intensità della prestazione è direttamente proporzionale alla determinazione nel raggiungere l'obiettivo perseguito: pochi obiettivi, poca "garra". Vince uno solo, concetto banale quanto di ostica accettazione, considerata la qualificazione alle coppe un successo, si potrà aggiungere qualche squadra appagata in più, ma il resto del globo calcistico di cosa dovrebbe sportivamente nutrirsi?

I dati sulle medie punti degli allenatori sono interessanti e di variegate interpretazioni: i calciatori avuti da Mazzarri, Nicola, Juric erano o sono di pari livello? Giampaolo a parte, la media punti di Mazzarri rimarrà un'eccezione? Il problema del Toro è questo: accettare di nutrirsi più di passione e sentimento per questi colori che di risultati eclatanti. In questa società nessuno è veramente innamorato del Toro e non ha mai fatto niente per esserlo con tutte le conseguenze del caso.

Non lo è per primo il presidente, al di là del budget, non lo sono gli allenatori, lo stesso Juric, seppur bravo e ben pagato, ha spesso evidenziato i limiti (giustissimi per carità) della società, non lo sono i calciatori, pronti a passare dalle nostre parti e restarci solo se implosi, non lo sono i pochi dirigenti, vedi sopra alla voce presidente, e voilà servito il nostro disappunto, frustrazione.

La mia è un'opinione, sia chiaro. Ora ci sono nove gare da disputare utili in primo luogo a non far finire tutto malamente e a valorizzare il lavoro svolto dal tecnico. Sperem!

