Torna l'appuntamento con la rubrica di Enrico Tardy: "Occorre puntare su dei buoni giovani ai quali fare contratti a cifre sostenibili..."

Sul piatto non ci sono i denari di un fondo americano o arabo, dunque occorre lavorare al meglio per ricreare un sistema virtuoso. Ancora una volta Cairo si affida sostanzialmente ad un binomio, quello Vagnati-Juric sul modello di quello Ventura-Petrachi, anche se tra i primi due il feeling deve ancora sbocciare. Sarà sufficiente? L'implementare lo scouting sarebbe dovuto essere il mantra di riferimento per una società come il Torino ed invece siamo ancora alle prese con le gravi lacune arcinote (e non mi riferisco alla querelle della chiavetta sparita...). Sacrosanto stabilire un tetto salariale, non ha senso ritrovarsi come in questi ultimi due anni con calciatori come Zaza, Verdi, Rincon, Izzo con stipendi molti alti e contratti lunghi.