Torna l'appuntamento con Prima che sia troppo Tardy, la rubrica a cura di Enrico Tardy

L'indagine sul perché il Toro non attiri spettatori la lascio ad esperti del settore, io mi limito a sottolineare un concetto: il Toro è il Toro non il Toro di Cairo. Questa società ha fatto disamorare anche gli irriducibili? Vero, ci sono monumentali evidenze in tale direzione, ma cotanta freddezza verosimilmente non ha un'unica genesi. Io tifo sempre per il Toro e fine. D'altronde non si può vivere sempre (e solo) di recriminazioni, livore, aspettative, la realtà è quella di un Toro degno, inesausto, poi quel che sarà lo vedremo. Un periodo di vacanza dalle incazzature me lo merito (in 45 anni di stadio ho visto un solo scudetto e per il resto tanta sofferenza). Rivendico il diritto ad un periodo di calcio da rettangolo verde (sono green anche io...). Due parole su Vanja: ero e resto ancora scettico su di lui, ma non posso non riconoscere i suoi miglioramenti. La parata del primo tempo su Pussetto è stata ottima, così come quella bassa nel secondo tempo. Non accettabile il gol preso in quel modo (posizionamento e tuffo errati). In ogni caso ha fatto dei passi avanti e mi auguro ne faccia ancora soprattutto nella coscienza e conoscenza del ruolo.