Torna l'appuntamento con la rubrica di Enrico Tardy: "Sia chiaro, le assenze erano importanti, i sostituti non proprio galvanizza(n)ti..."

"Ci sei cascato di nuovo" canta il deluso tifoso granata dopo la scialba esibizione di sabato. Va detto che i pugnaci combattenti scesi in campo avevano quasi tutti la maglietta della stagione 2020/21, le uniche novità erano rappresentate da Aina, che di nuovo ha poco, e Praet peraltro acciaccato per aver giocato una gara intera (sarà afflitto dalla sindrome di Ansaldi?). Per il resto abbiamo visto calciatori ai margini, ma non fuori rosa, dunque in grado di scendere in campo ed eventualmente far capire perché siano finiti in panca.