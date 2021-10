Transfer granata

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica di Enrico Tardy: "Il grande pregio del gioco di quest'anno è di far arrivare molto raramente gli avversari in area di rigore"

I tre punti contro il Genoa hanno rappresentato per noi ed i nostri eroi una boccata di aria freschissima e purissima. Il Toro ha ben giocato, ha creato belle trame, ha realizzato sontuosi gol, ha fatto vedere ancora una volta di avere un'idea di calcio. Il grande pregio del gioco di quest'anno è di far arrivare molto raramente gli avversari in area di rigore, per noi questo dato è fondamentale alla luce della carenza di marcatori vecchio stampo in squadra. Peraltro questo è un limite proprio di tutto il calcio moderno che inneggia al possesso palla e alla costruzione dal basso, in cui i difensori debbono essere più dei centrocampisti prestati alla difesa che degli arcigni mastini attaccati al centravanti avversario.

Oggi, aggiungo io, diamo i giusti riconoscimenti al mister, non tralasciando però un dato importante: Nicola non aveva in rosa Brekalo, Pobega, Praet, ma calciatori finiti ai margini della squadra di oggi. Questo per sottolineare che alzando la qualità dei singoli la squadra non può che migliorare. Si tratta di un'ovvietà? Sì, con dedica ai cultori del calcio elevato a scienza. Dico questo perché tante volte il passato viene riletto superficialmente, magari solo attraverso il finale, mentre invece per una presa di coscienza autentica occorre compiere qualche analisi in più.