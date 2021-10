L’equilibrista

"La gara con il Napoli ha creato l'ennesimo bivio umorale al tifoso granata...": inizia così la nuova puntata della rubrica di Enrico Tardy

Sinceramente concentrarsi troppo sulle reti subite nei minuti finali è come acquistare un gratta e vinci e verificare che i numeri vincenti sono quelli che precedono e seguono quello che hai tu. La sintesi è che si perde, il "modo" è utile per discutere, ma per non perdere occorre migliorare la squadra e far rendere ancor di più i calciatori in rosa.