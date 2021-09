Punti di vista

Torna l'appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Ed eccoci agli errori di Djidji. Il calciatore francese è un professionista serio, tecnicamente di livello medio-basso, che da noi è titolare a causa del mancato scambio Izzo-Walukiewicz per le bizze del campano. Si impegna, ma in queste due gare ha commesso due macroscopici errori di posizione e causato due rigori decisivi (ha fatto però il bel lancio a Singo in occasione del gol). Non getto la croce su Djidji perché vale cinque e gioca da cinque, mi arrabbio con quelli che valgono sette e giocano da cinque. Perché giochi sempre non lo so, l'allenatore avrà fatto le sue valutazioni.

Contro i lagunari il Toro, dopo il gol, è logicamente calato di ritmo lasciando giocare il Venezia senza pressione, cosa che non possiamo permetterci. L'azione del loro gol è stata condotta in spazi inconcepibili in situazione di vantaggio. Così come non possiamo farci sfuggire troppe volte il calciatore avversario più pericoloso: Okereke. In ogni caso la palla per sistemare le cose l'abbiamo avuta e l'abbiamo fallita, peccato. Ritengo che le assenze in questo periodo di gare ravvicinate ci creino non pochi problemi anche perché riguardano calciatori bravi. Dovremo essere abili a mantenere un certo equilibrio e soffrire ancora sabato in attesa di un po' di "rientri" dopo la sosta. Siamo sulla buona strada, sono ottimista.