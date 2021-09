Cosa succede in città

Torna l'appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Se per Vasco "c'è qualche cosa, qualcosa che non va" per noi tifosi del Toro invece, ed incredibilmente, tutto funziona, ed ha funzionato alla grande! Come lo psicotico docente di lettere protagonista di "Febbre a 90' "mi sono seduto davanti alla tv a guardare il Toro nella speranza di vivere poi un fine settimana in santa pace. Detto, fatto. Un Toro lucido ed intenso, che come contro la Salernitana, è sceso inizialmente in campo con un solo calciatore italiano ha proposto finalmente un centrocampo di livello "europeo". Intendo dire composto da calciatori fisicamente strutturati, veloci nel liberarsi della palla, capaci di tirare dal limite dell'area. Abbiamo trasmesso per la prima volta dopo tanti anni, quanti? dieci? venti? Ognuno scelga il numero che preferisce, l'idea di una squadra grintosa e determinata in tutti i suoi componenti e per tutti i 95' minuti. Se è evidente che gli esterni privilegiano l'aspetto fisico-atletico difettando ancora sotto il profilo tecnico-tattico (soprattutto i cross) risultano comunque più attenti e concentrati rispetto al passato e questo è già un buon segnale.