Torna l'appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

"Zio Vanja" oltre che il titolo del famoso romanzo di Cechov è anche l'esclamazione che ogni tifoso granata, quello vero non quello lotitiano, pronuncia ogni qual volta un avversario si avvicina alla nostra porta e tira. Le movenze del nostre bislungo portiere sono veramente incredibili ed anche con la Salernitana, che si è resa poco pericolosa, si è fatto notare per un disimpegno con i piedi da oratorio e due accenni di uscita, tipo me quando pioviggina e devo andare a correre, sul modello "esco-non esco". A parte qualche variazione sul tema, la scelta di Juric rimane inspiegabile. Il Torello ha raccolto tre importanti puntazzi contro una squadra modesta è vero, ma ottimi per il morale e per quello che Ventura definiva l'interminabile "percorso di crescita" poi trasformatosi in decrescita infelice, ma questo è un altro discorso. Mi auguro presto i nuovi acquisti vengano inseriti e riescano a fornire un contributo buono dal punto di vista fisico e tecnico.