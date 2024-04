Il filo logico

Un torello scomposto e confusionario rigenera un Empoli niente più che concentrato e compatto. I nostri limiti di organico contro i toscani sono un alibi relativo proprio in considerazione della modestia della squadra azzurra in grado di tornare al gol grazie a due errori/orrori di Vanja e Bellanova. È andata così, un livello tecnico troppo scadente condito da errori organizzativi inusuali per noi e tutti a casa. Corretto attaccare, ma occorreva mantenere un minimo di criterio, lasciare praterie nella retroguardia neanche si trattasse degli ultimi minuti di una finale mi è parso scriteriato.

Il messaggio è chiaro: il Toro non può scomporsi, il rigore della fase difensiva è la sua forza, anche a costo di sacrificare quella offensiva. Appena si tira troppo la coperta ci si scopre e "ciaone"... Il triennio del mister volge al termine, la sua espressione rivolta al giornalista che gli ha chiesto cosa si portasse dentro di questi tre anni granata è stata, per usare un eufemismo, enigmatica almeno così è parso a me. Personaggio complesso Juric, in ogni caso ha mantenuto unita la squadra per tre anni, dettaglio non di scarso rilievo, ottenendo risultati in linea con l'organico a disposizione. Gojak, Ilkhan, Vojvoda, Pellegri, Warming, Bayeye, Sazonov, Karamoh, Zima non sono esattamente giovani fenomeni scoperti da guru del mercato, eppure chi più chi meno ha disputato qualche partita.